In dessen Aufstiegskampf : Warum Fortuna mit einem englischen Zweitligisten fiebern muss

Düsseldorf Natürlich steht das eigene Abschneiden bei den Düsseldorfern absolut im Vordergrund – gerade in ihrer immer noch prekären Situation. Doch einen kleinen Blick voraus in den Sommer darf sich Fortuna schon leisten. Was ein Klub aus der englischen Hauptstadt damit zu tun hat.

Allzu viele Verbindungen zwischen Fortuna Düsseldorf und den Queens Park Rangers gab es bislang nicht. Zwar unterhalten viele Düsseldorfer Fans enge Kontakte auf die britische Insel – doch geht es dabei nicht um den Klub aus dem Londoner Nordwesten, sondern um Ipswich Town. Mit diesem Verein aus der Provinz East Anglia unterhält Fortuna eine enge Fanfreundschaft, immer wieder neu befeuert durch die legendären Fußballreisen, die Ulli Münsterberg und Friedrich Schacht seit vielen Jahren (unterbrochen nur durch die Corona-Krise) veranstalten.

Seit Ende Januar sind allerdings die Queens Park Rangers für die Fortunen interessant geworden. Der Grund dafür ist ein Mann, besser gesagt, ein Baum von einem Mann: Jordy de Wijs. Diesen Innenverteidiger hat sich Fortuna am Ende der Winter-Transferperiode von eben jenen Rangers ausgeliehen – und de Wijs hat in seinen beiden ersten Spielen im Fortuna-Trikot mächtig auf sich aufmerksam gemacht.

Sowohl bei der unglücklichen 0:1-Niederlage bei Holstein Kiel als auch beim folgenden 2:1-Sieg über den FC Schalke 04 gehörte de Wijs zu den besten Düsseldorfer. Die 1,89-Meter-Kante überzeugte mit gutem Stellungsspiel, gesunder und vor allem effektiver Zweikampfhärte sowie starkem Kopfballspiel. Schade eigentlich, so die gängige Ansicht unter den Fortuna-Anhängern, dass die Queens Park Rangers im bis zum Saisonende datierten Leihvertrag ausdrücklich auf eine Kaufoption verzichteten.

Doch vielleicht gibt es doch noch ein Fünkchen Hoffnung darauf, dass das Kapitel de Wijs bei Fortuna nicht nach nur einer Halbserie wieder geschlossen werden muss. Dahinter steckt das kleine Wörtchen „erstmal“: Das baute Sportvorstand Klaus Allofs im Gespräch mit unserer Redaktion in seinen Satz über die Wintertransfers ein. Jordy de Wijs sei „erstmal nur bis zum Saisonende“ verpflichtet worden.

Wir haben nachgehakt – und dafür ein leichtes Allofs-Lächeln geerntet. Denn tatsächlich ist es zwar auf den ersten Blick nicht gerade wahrscheinlich, dass Fortuna eine echte Chance haben könnte, den 27-Jährigen über das Leihende hinaus zu binden. Es könnte jedoch ein Schlupfloch geben, dessen Ursprung im persönlichen Bereich liegt. „Es ist ja kein Geheimnis, dass Jordy sich bei uns sehr wohl fühlt“, erklärt Allofs, und diverse Postings des Niederländers auf seiner Facebook-Fanseite bestätigen das.

Zudem ist de Wijs‘ Zukunft bei den Queens Park Rangers ziemlich unklar. Zwar war er bis Oktober bei dem Zweitligisten nahezu gesetzt, verlor dann aber nach dem 1:4 in Fulham seinen Stammplatz und spielte in Folge einer Wadenverletzung schließlich gar nicht mehr. Deshalb kam er auch nach Düsseldorf – weil er unbedingt spielen wollte.

Den Zuschlag unter mehreren Interessenten bekam Fortuna, weil sich der neue Sportdirektor Christian Weber schon seit längerer Zeit um de Wijs bemüht hatte. „Christian hat einen Vertrauensvorschuss“, betont er, „beim Spieler, beim Berater und auch bei den Queens Park Rangers. Weil er Jordy schon sehr lange beobachtet hat. Wenn ich betrachte, wo die Rangers hinwollen, würde ich es nicht als unmögliches Unterfangen ansehen, das Thema in den nächsten Wochen anzugehen.“

Wo die Rangers hinwollen, ist eindeutig. Aktuell belegen die „Super Hoops“ in der Championship, der zweiten englischen Liga, den vierten Platz, durchaus noch in Schlagdistanz zum direkten Aufstiegsrang zwei. Doch die Chance auf den Aufstieg in die Premier League bleibt ohnehin: Am Saisonende spielen die Zweitligisten auf den Plätzen drei bis sechs in Play-off-Form den dritten Aufsteiger aus.

Allofs‘ Überlegung sieht nun so aus: Wenn de Wijs bei QPR trotz all seiner Qualitäten schon in der Zweiten Liga nicht an seinen Abwehrkonkurrenten vorbeikam – dann lägen seine Chancen in der Premier League sicher kaum besser. Dann würden sich die Rangers weiter verstärken, und für de Wijs wäre womöglich kein Platz mehr; allerdings müsste der große Abstriche bei seinem Gehalt machen, um für Fortuna bezahlbar zu sein.