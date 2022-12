Nach 0:0 gegen Bocholt Warum die ersten Spiele des neuen Jahres für Fortunas U23 besonders wichtig werden

Den Worst Case haben Fortunas Regionalliga-Fußballer am Wochenende mit dem torlosen Remis gegen den 1. FC Bocholt verhindert. Sie verabschiedeten sich nicht – wie im vergangenen Jahr – mit drei Niederlage am Stück in die Winterpause, sondern mit einem wenigstens teilweise versöhnlichen Abschluss. Wie viel dieser eine Punkt gegen die Münsterländer auf lange Sicht tatsächlich Wert ist, wird sich allerdings nicht eher als in den ersten Wochen der zweiten Halbserie zeigen.