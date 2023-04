Auch dank Routinier Bodzek Warum die Defensive von Fortunas U23 momentan ein Bollwerk ist

Die Verteidigung von Fortunas Regionalliga-Fußballern stand bombenfest. Zumindest in den letzten beiden Spielen gegen den SV Lippstadt und am vergangenen Freitagabend gegen Rot-Weiß Oberhausen. Wenig verwunderlich, dass sich Routinier Adam Bodzek, der gegen Oberhausen nach einer Gelbsperre ins Team zurückgekehrt war, glücklich zeigte mit der Leistung der Hintermannschaft: „Es ist wichtig, dass wir jetzt zweimal in Folge die Null gehalten haben. So tanken wir Selbstbewusstsein für die letzten Wochen der Saison.“