Kartenvergabe für Gratisspiel gegen Lautern Warum bei Fortuna jetzt der Ticket-Zweitmarkt ganz wichtig ist

Dass es in diesen Tagen nicht nur zufriedene oder gar strahlende Gesichter geben würde, war von vornherein klar. Seit Dienstag schickt Fortuna Mails an all diejenigen heraus, die sich um die Gratistickets für das nächste Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern beworben haben, die erste der drei Frei-Partien dieser Saison im Rahmen des Projekts „Fortuna für alle“. 86.000 Bewerber für 21.000 freie Plätze – schon vorab war also ganz leicht auszurechnen, dass da viele leer ausgehen würden.