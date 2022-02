Für eigenen Klassenerhalt : Warum Fortuna auch Gladbach die Daumen drücken sollte

Düsseldorf Sowohl Fortuna Düsseldorf als auch Borussia Mönchengladbach stecken in ihren Ligen mitten im Abstiegskampf. Vor 23 Jahren gab es bereits eine ähnliche Konstellation im deutschen Profifußball. Warum sich dieses Szenario nicht wiederholen sollte.

Der 30. März 2019 gehört zu den besonderen Tagen des vergangenen Fortuna-Jahrzehnts. Damals schlugen die Düsseldorfer in der Bundesliga Borussia Mönchengladbach mit 3:1. Durch Tore von Rouwen Hennings (2) und Kevin Stöger führte Fortuna bereits nach 16 Minuten mit 3:0. Der Rest endete noch in der Arena in einer Party am Samstagnachmittag.

Seitdem ist aber auch schon wieder viel Wasser den Rhein hinuntergelaufen. Fortuna stieg in der darauffolgenden Spielzeit in die Zweite Liga ab. Die Gladbacher erreichten unter Trainer Marco Rose die Champions League. Nun, im Frühjahr 2022, befinden sich allerdings beide NRW-Klubs in einer handfesten Krise.

Fortuna steht nach 21 Spieltagen im deutschen Unterhaus auf dem Relegationsplatz 16, Borussia in der Beletage auf Rang 13 – allerdings auch nur mit einem Zähler Vorsprung auf den FC Augsburg auf 16 gesegnet. Die beiden Nachbarn stecken in ihren jeweiligen Ligen also mitten im Abstiegskampf.

Eine ähnliche Konstellation gab es bereits vor 23 Jahren. Auch damals steckte Mönchengladbach in der Bundesliga in der Krise, und auch für Düsseldorf waren die Zeiten in der Zweiten Liga nicht rosiger. Mit Blick auf den Ausgang jener Spielzeit sollten die Fans beider Lager hoffen, dass sich das Szenario nicht wiederholt.

Denn damals stiegen schlussendlich beide Klubs sang- und klanglos als Tabellenletzter ab. Fortuna musste anschließend in der Regionalliga auflaufen. Es war der Anfang einiger ganz düsterer Jahre bis hinunter in die viertklassige Oberliga. Und auch Gladbach fand sich nach dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte plötzlich in der Zweitklassigkeit wieder und brauchte einige Zeit, um sich zu schütteln.

Erlebt der Niederrhein in diesem Jahr also ein unschönes Déjà-vu mit gleich zwei Abstiegen? Im Vergleich zu 1999 ist die Ausgangsposition zumindest für Borussia eine bessere. Es dürfte also nicht schaden, wenn auch die Fortuna-Fans die Daumen drücken, dass es einige Kilometer weiter westlich für den Klassenerhalt reicht. Verbunden mit der Hoffnung, dass sich das Ungemach von vor 23 Jahren damit auch in Düsseldorf nicht wiederholt.

(pab)