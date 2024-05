Möglichkeiten nach gezogener Kaufoption Warum der Tzolis-Deal so ungemein wichtig für Fortuna ist

Spieler kommen und gehen. Und doch schaffen es manche mehr als andere, sich im kollektiven Gedächtnis zu verankern. Christos Tzolis wird als ein solch fest verankerter Akteur bei Fortuna noch sehr lange in sehr guter Erinnerung bleiben. Tatsächlich wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sein letztes Spiel für die Düsseldorfer auch die schmerzhafteste Niederlage in seiner bisherigen Karriere gewesen sein: das 5:6 im Elfmeterschießen gegen Bochum am vergangenen Montag.