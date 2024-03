Nicht allein Friedhelm Funkel Warum der 1. FC Kaiserslautern viel Fortuna in sich trägt

Es gibt eine ganze Menge, was die beiden Kontrahenten vom Karsamstag miteinander verbindet. Tradition ist dabei ein großes Stichwort: Wenn dieser Begriff irgendwo in Fußball-Deutschland fällt, haben sowohl der 1. FC Kaiserslautern als auch Fortuna Düsseldorf die gute Chance, unter den Top Ten genannt zu werden. Doch das ist es nicht allein. Wenn FCK und F95 am Samstag ab 13 Uhr auf dem Betzenberg aufeinandertreffen, dann geht es für die Platzherren um ebenso wichtige Punkte für den Klassenerhalt wie für die Gäste im Rennen um den Aufstieg. Zudem verbindet sie auch einiges an Personal.