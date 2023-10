Verwirrung um Sperre Warum Jastrzembski gegen Lautern doch für Fortuna spielen kann

Richtig daran ist nur: Für das Spiel der „Zwoten“ in Düren ist Jastrzembski tatsächlich gesperrt. Aber: Das hat überhaupt keinen Einfluss auf die Zweite Liga. In Paragraph 10, Absatz 2, der Rechts- und Verfahrensordnung des WDFV heißt es: „Wird ein Spieler in einem Punktespiel der Regionalliga West infolge zweier Verwarnungen (Gelb/Rot) im selben Spiel des Feldes verwiesen, so ist er für das nächstfolgende Punktespiel in der Regionalliga West automatisch gesperrt. Bis zum Ablauf der automatischen Sperre ist er auch für den Einsatz in jeder anderen Mannschaft seines Vereins/Tochtergesellschaft in Meisterschaftsspielen einer unteren Spielklasse gesperrt.“