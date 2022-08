Baustelle des Zweitligisten : Warum Fortuna die Null Sorgen macht

Foto: IMAGO/Norbert Schmidt/IMAGO/Norbert SCHMIDT 56 Bilder Das sind die besten und schlechtesten Fortuna-Trainer aller Zeiten

Düsseldorf Der Zweitligist hat es noch nicht geschafft, seine zweifellos vorhandenen und auch schon gezeigten Qualitäten in einem Spiel richtig zu bündeln. Irgendwas ist immer, irgendeine Baustelle liegt immer offen. Eine ärgert Trainer und Kapitän besonders und zieht sich jetzt schon länger hin.

Daniel Thioune ist kein Mensch, der sich in problematischen Lagen der Verzweiflung hingibt. „Ich bin in Lösungen unterwegs“ gehört zu den Lieblingssätzen des Fortuna-Trainers. Manchmal leistet sich der 48-Jährige aber doch einen Stoßseufzer. Angesprochen darauf, dass sein Team in dieser Saison im Grunde schon alle zum Erfolg nötigen Qualitäten gezeigt habe, aber eben noch nie in einem Spiel gebündelt, sagt Thioune mit einem kleinen Nicken: „Man könnte auch sagen, wir finden immer wieder eine Baustelle, die sich neu aufmacht.“

Zunächst seien es die Gegentore in den letzten Spielminuten gewesen, dann der Faktor, eine Zwei-Tore-Führung mehrfach nicht verteidigen zu können. „Ich finde schon, dass wir eine Stabilität haben“, meint der Trainer und weist darauf hin, wie Fortuna in Braunschweig zweimal nach einem Rückstand schnell zurückgekommen war. Aber dafür riss sie die Baustelle auf, nach Ballverlusten nicht schnell genug auf Defensive umzuschalten – was Thioune monierte. „Jetzt sind es die Positionsaufgaben, wo wir besser werden müssen.“

Stimmt zweifellos, aber da wäre noch eine weitere Baustelle, die sich durch alle sechs bisherigen Pflichtspiele dieser Saison zieht: Fortuna kann nicht mehr zu Null spielen. „Vielleicht haben wir uns in den letzten Wochen doch zu sehr auf unser Ballbesitzspiel fokussiert“, gibt Thioune zu. „Das ist deutlich besser geworden, wenn auch noch nicht final, so wie man sich das wünscht. Dabei haben wir dann möglicherweise etwas das Defensivverhalten vernachlässigt. Noch kein Spiel zu Null – und am Samstag hat es mehr in unserer Box gebrannt. Das sind Themen, an denen man arbeiten muss, damit kann ich nicht zufrieden sein.“

Foto: dpa/Michael Matthey 51 Bilder Diese Noten haben die Fans und wir den Fortuna-Profis gegeben

In der Tat, und sein Kapitän steht ihm bei dieser Einschätzung zur Seite. „Es war eine sehr wilde Nummer in Braunschweig“, resümierte Andre Hoffmann. „Wir waren fußballerisch klar die bessere Mannschaft. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass wir mehr Kontrolle behalten.“

Der 29-Jährige war dabei auch gleich analysierend unterwegs. „Ich hatte das Gefühl, dass die Abstände zu groß waren, deshalb konnten wir die Kontersituationen nicht unterbinden“, meinte Hoffmann. „Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Wir haben in den letzten zwei Spielen vier Tore gemacht, was für die Zweite Liga nicht so schlecht ist. Deshalb müssen wir wieder dahinkommen, weniger Gegentore zu bekommen, endlich mal wieder zu Null zu spielen. Das ist nicht ganz so einfach in dieser Liga, aber wenn man langfristig ganz oben dabeisein möchte, ist es zwingend notwendig.“

Foto: Frederic Scheidemann 22 Bilder Diese Verträge laufen Ende der Saison 2022/23 aus

Fortunas jüngere Historie unterstreicht diese These. In der Aufstiegssaison 2011/12 kassierten die Düsseldorfer in der Zweiten Liga und im DFB-Pokal elf Mal keinen Gegentreffer, immerhin schon zwei Mal zum vergleichbaren Zeitpunkt der aktuellen Spielzeit. 2017/18, als erneut der Aufstieg in die Bundesliga gelang, machte Fortuna neun Zu-Null-Spiele, allesamt in der Liga. Bis zum fünften Spieltag waren bereits zwei dabei.