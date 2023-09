Alle Hintergründe Darum ist der Zoller-Deal auf der Zielgeraden noch geplatzt

Die freudige Nachricht erreichte die Fußballnation bereits am Mittwochvormittag. Simon Zoller, so hieß es in verschiedenen Medienberichten, sei vom VfL Bochum zu Fortuna Düsseldorf gewechselt. Deal done. Alles klar. Deckel drauf. Das Problem war allerdings, dass zu diesem Zeitpunkt die Sache mitnichten so eindeutig war. Denn da stand gerade einmal die Vertragsauflösung an der Castroper Straße kurz bevor. Alles reine Formsache?