Trotz Wintereinbruch : Darum kann Fortuna am Montag spielen

Update Düsseldorf Das Dach macht’s möglich: Weil die Arena-Betreiber es rechtzeitig vor Eintreffen der Schnee- und Eisregenwelle geschlossen haben, ist die Zweitliga-Partie gegen Holstein Kiel nicht gefährdet. Das heißt aber nicht, dass es am Montag während der Partie muckelig warm bleibt.

Uwe Rösler weiß genau, wo auf seiner Smartphone-Tastatur die fröhlichen Emojis sind. Als Fortunas Cheftrainer nach den Absagen der Partien in Bielefeld und Paderborn die Anfrage unserer Redaktion bekommt, ob denn auch die Zweitligapartie der Düsseldorfer am Montagabend gefährdet sei, schickt er ein paar dankende Hände, einen lächelnden Smiley mit Schweißtropfen auf der Stirn und ein Kleeblatt zurück. Der Text dazu: „Keine Gefahr, das Dach ist zu.“

Fortunas Mediendirektor Kai Niemann kann dann noch die ergänzende Information liefern, dass die Arena-Betreiber frühzeitig die einzig richtige Entscheidung getroffen hatten. Noch bevor die Schnee- und Eisregenwelle am Samstag von Nordosten her heranwehte, hatten sie das Stadiondach geschlossen. So blieb der Winter draußen, und so kann die Topbegegnung mit Holstein Kiel um 20.30 Uhr wie geplant angepfiffen werden.

Das heißt allerdings noch nicht, dass das Spiel nun in muckelig warmer Atmosphäre stattfinden wird. Denn ein Szenario kam in der mittlerweile schon mehr als anderthalb Jahrzehnte langen Arena-Geschichte höchst selten vor: Das Arenadach wurde während eines Pflichtspiels noch kaum geschlossen. Doch warum ist das so? Das liegt an den Bestimmungen der Deutschen Fußball-Liga. Über die eventuelle Schließung des Stadiondaches wird am Tag vor dem Spieltag, spätestens jedoch vier Stunden vor dem angesetzten Spielbeginn durch den Schiedsrichter entschieden.