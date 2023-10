„Wenn man eine Grätsche feiert“ Warum das erste „Fortuna-für-alle“-Spiel perfekt zu Matthias Zimmermann passt

„Das 1:1 gegen Hannover kann man mitnehmen, das war ein guter Gegner, auch wenn wir am Ende noch gewinnen können“, referiert Zimmermann. „Gegen Hamburg haben wir mit Pech und einem Elfmeter verloren, da hätten wir auch unentschieden spielen können. Gegen Osnabrück war nicht ganz so viel Energie da wie zuvor. Das müssen wir wieder ändern, füreinander da sein, fighten und darüber Fußball spielen. Das fordert die Liga, das müssen wir in jedem Spiel tun.“