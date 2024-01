Thioune und die Stürmer Warum Fortunas Trainer „völlig glücklich“ ist – und trotzdem Veränderung will

Der kurze Weihnachts- und Neujahrsurlaub ist so gut wie vorbei, Fortuna geht wieder in die Vollen. Mannschaft und Trainerteam sowieso, denn bereits am Dienstag geht es per Flugzeug nach Malaga und dann per Bus weiter nach Marbella, wo ein einwöchiges Trainingslager unter andalusischer Sonne wartet. Aber auch Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber haben keine lange Anlaufzeit, da mit dem neuen Jahr auch die Wintertransferperiode begonnen hat.