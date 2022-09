Nach Testspiel-Klatsche gegen eigene U23 : Warum sich Thioune über die Fortuna-Profis geärgert hat

Düsseldorf Die Länderspielpause kommt für Fortuna sehr gelegen. Die Zeit können einige verletzten Spieler nutzen, um sich bestmöglich zu regenerieren. Einige Profis weilen aber auch weiterhin im Trainingsbetrieb. Diese Woche verlief indes, nicht zuletzt wegen einer herben Pleite gegen die eigene U23, nicht zufriedenstellen.

Daniel Thioune war richtig bedient. Wortlos und durchaus geladen schritt er vom Rasen in die Kabine. Was sich seine Spieler nach dem Testspiel gegen die eigene U23 am Donnerstagnachmittag anhören durften, ist zwar nicht überliefert. Allzu viel Lob dürfte es nach der 0:4-Klatsche – das 0:5 in der letzten Minute wurde aufgrund einer Abseitsposition aberkannt – aber nicht geregnet haben. Und so schnappte er sich zu Hause angekommen sein E-Bike, um bei einer Tour den Rhein entlang den Kopf freizubekommen.