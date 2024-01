Warum Cheftrainer Thioune ihn bremst Dieser Spieler drängt mit aller Macht wieder in Startelf von Fortuna

...die besonderen Stärken des FC St. Pauli: „Sie stehen für Verlässlichkeit in ihrem Spiel und haben ein großes Repertoire an Möglichkeiten – sowohl offensiv als auch defensiv. Die Frage ist, wer wen am Samstag vor größere Probleme stellen kann. Ich denke, es ist klar, was Pauli uns aufsetzen will. Die Frage ist, wie sie es umsetzen. Das gleiche gilt genauso für uns. Ich denke, die Tagesform wird darüber entscheiden, wer als Sieger vom Platz geht.“