Aus drei mach zwei : Warum Thioune im Sobottka-Dilemma steckt

Foto: Frederic Scheidemann 27 Bilder Das sind die Marktwerte der Fortuna-Profis

Analyse Düsseldorf Am Samstag in Darmstadt wird Daniel Thioune wieder auf Marcel Sobottka zurückgreifen können. Ob es aber für einen Platz in der Startelf reicht, ist fraglich. Denn Fortunas Trainer muss für die Statik des Spiels einen bisherigen Stammspieler aus dem Trio Tanaka, Hendrix und Sobottka opfern.