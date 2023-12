So geht es im DFB-Pokal weiter Warum es für Fortuna jetzt gerne wieder Gladbach werden darf

Diese wird diesmal aufgeteilt: Die ersten beiden Partien finden am 30. und 31. Januar statt, die nächsten beiden am 6. und 7. Februar. Drei Spiele werden live in ARD und ZDF übertragen, das vierte im Bezahlsender Sky. Ein Wunsch der Fortuna steht vor der Auslosung über allem: endlich wieder ein Heimspiel! Am 30. Oktober 2019 gab es das zuletzt. Die Düsseldorfer gewannen seinerzeit in der zweiten Hauptrunde vor 20.141 Zuschauern mit 2:1 gegen den damaligen Zweitligisten FC Erzgebirge Aue, scheiterten später erst im Viertelfinale am Viertligisten 1. FC Saarbrücken.