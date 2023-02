Umbruch beim Zweitligisten Warum die neue Fortuna exakt jetzt aufgebaut werden muss

Der Aufbau des neuen Kaders der Fortuna hat am 8. Februar 2023 gegen 21 Uhr in Nürnberg begonnen. Es war der Moment, als auch dem Letzten in Düsseldorf klar geworden sein muss, dass es so nicht weitergehen kann, will man wirklich ernsthaft die Pläne verwirklichen, irgendwann in die Bundesliga zurückzukehren.