Ex-Düsseldorfer als Gastspieler : Warum aus dem Fortuna-Comeback von Gaus mehr werden kann

Düsseldorf Ein bekanntes Gesicht bereichert derzeit den Trainingsplatz des Zweitligisten. Marcel Gaus, gebürtiger Düsseldorfer und zurzeit vereinslos, ist als Gast dabei und wird beim Turnier in Lohne sogar Einsatzzeit bekommen. Noch spielt der Verein das Thema herunter. Warum das nicht so bleiben muss.

Irgendwie wirkt alles so, als sei es schon immer so gewesen. Da sprintet Marcel Gaus ganz normal mit den Spielern von Fortunas erster Mannschaft über den Trainingsplatz, trägt die Trainingsmontur des Zweitligisten, plaudert in den Pausen und beim Auslaufen mit den Kollegen, als gehöre er voll dazu. Ganz so ist es allerdings (noch) nicht. Gaus ist als vertragsloser Spieler nur Trainingsgast bei der Fortuna, und das schon fast seit Saisonbeginn – bislang allerdings bei der U23.