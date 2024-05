Rahmenbedingungen bei Zweitligist Warum ein Aufstieg von Fortuna niemals zu früh kommen kann

Sehr verlässlich sind im Internet die Bedenkenträger zur Stelle. Wenn es um einen möglichen Aufstieg von Fortuna in die Bundesliga geht, wird in Frage gestellt, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Ob es es nicht besser sei, oben in der Zweiten Liga mitzuspielen denn als Kanonenfutter in der Beletage des deutschen Fußballs. Wer will schon wie Darmstadt 98 enden?