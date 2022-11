Ohne Bodzek nach Wiedenbrück Warum auf Fortunas U23 eine unangenehme Aufgabe wartet

Die beste Nachricht des Tages hatten Fortunas Regionalliga-Fußballer am vergangenen Samstag den Konstrukteuren des Spielplans zu verdanken. Zwar endete nach der 2:3-Pleite in Wattenscheid, deren mysteriöses Zustandekommen lange nachklingen wird, die Hinrunde – in die Winterpause ging es für die „Zwote“ anschließend aber nicht. Zum Glück für alle Beteiligten. „Es wäre sicherlich brutal, wenn man mit so einem Ding in die Pause gehen würde“, sagt Trainer Nico Michaty. Und Adam Bodzek ergänzt: „Es ist immer positiv, vor einer längeren Pause mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen.“