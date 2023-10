Nationalspieler führt Zweitligisten zum Sieg Warum sich Tanaka mit Doppelpack für Fortuna selbst überrascht hat

Das verwundert nicht, angesichts der bärenstarken Vorstellung des 25-Jährigen und seiner beiden Treffer beim verrückten 4:3-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Davon, dass hinter Tanaka zumindest in Düsseldorf ein paar schwierige Wochen liegen, ist in diesem Moment rein gar nichts zu spüren. In der japanischen Nationalmannschaft läuft es für ihn schon seit einiger Zeit prächtig, im Fortuna-Trikot hat er seine Leistungsgrenze in dieser Saison aber noch nicht erreicht. Bis Samstag.