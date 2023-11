Status als Stammspieler verloren Warum Adam Bodzek bei Fortunas U23 plötzlich keine Rolle mehr spielt

Unter allen Akteuren, die momentan bei Fortuna – ob im Zweitliga-Kader oder im Regionalliga-Team – unter Vertrag stehen, ist Adam Bodzek mit weitem Abstand der Rekordspieler. 302 Profi-Einsätze hat er seit seinem Wechsel aus Duisburg in der Winterpause 2010/11 für den Klub in der Liga sowie dem DFB-Pokal absolviert. Bodzek ist mit den Düsseldorfern zweimal in die Bundesliga aufgestiegen, und er war gegen Ende seiner Zeit bei den Profis auch zwei Jahre lang ihr Kapitän.