Für und Wider Wann wirft Fortunas Trainer sein Trumpf-Ass auf den Tisch?

An das Gefühl mussten sich die Fortuna-Fans unter den 30.312 Zuschauern in der Arena erst einmal wieder gewöhnen. Wobei: Kann man sich an Niederlagen überhaupt gewöhnen? Vermutlich nicht, aber die Düsseldorfer benötigten schon ein gutes Erinnerungsvermögen, um die letzte Schlappe vor eigenem Publikum überhaupt abzurufen. Am 11. November 2022 war’s, zu Hoppeditz‘ Erwachen. Da unterlag die Truppe von Trainer Daniel Thioune dem 1. FC Kaiserslautern in Stockum 1:2 und rief damit eher Aschermittwoch-Stimmung hervor.