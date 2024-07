Siebert, Vermeij und Engelhardt Wann Fortuna ihre derzeit verletzten Leistungsträger zurückerwartet

Niemand will das Unheil durch einen entsprechenden Hinweis heraufbeschwören, das spürt man immer wieder in kurzen Gesprächen abseits der Diktiergeräte. Anders als in den Vorjahren ist Fortuna ohne schwerwiegende Verletzungen durch ihr Trainingslager gekommen – und das soll schließlich auch bis zur Abreise aus Bad Leonfelden am Freitag so bleiben. Nun gut: Vincent Vermeij (Fersenentzündung) und Jamil Siebert (Reha nach Sehnenriss im Oberschenkel) sind gar nicht erst mit nach Oberösterreich geflogen, doch vor Ort hat man sich höchstens in einem Fall nennenswertere Sorgen machen müssen.