Noch eine Woche bis zum Zweitliga-Start Wann sich für Fortuna-Trainer Thioune seine Startelf herauskristallisiert

Düsseldorf · In den bisherigen Testspielen hat der Chefcoach sein Personal in verschiedenen Konstellationen erprobt. Die Anfangsformation am Samstag in Ipswich könnte nun ein Fingerzeig in Richtung des Saisonstarts sein. Eine endgültige Entscheidung wird allerdings noch nicht fallen.

26.07.2024 , 18:02 Uhr

