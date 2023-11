„Eine Best-Practice-Szene“ Wann Fortuna-Talent Niemiec liefert – und was ihm noch fehlt

Die Nachspielzeit ist schon angebrochen im Westschlager zwischen Fortuna und dem FC Schalke 04 am Samstagabend. Und es steht Spitz auf Knopf für die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune, die im Begriff ist, den schon sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand zu geben. Doch dann kommt der große Moment von Dennis Jastrzembski und vor allem von Jona Niemiec. Die beiden Hochgeschwindigkeitsspieler setzen zum Konter an, beschleunigen ordentlich – und in letzter Instanz ist es Niemiec, der eiskalt zum 5:3-Endstand trifft.