In der Ersten und Zweiten Liga Wohin Fortunas bislang letzte Tabellenführung führte

An das Gefühl, ganz oben zu stehen, muss man sich als Düsseldorfer erst einmal wieder gewöhnen: Immerhin ist die bislang letzte Tabellenführung schon mehr als fünf Jahre her. Damals, in der Saison 2017/18, spielten die Rheinländer unter der Federführung von Friedhelm Funkel groß auf. Ab dem vierten Spieltag stand die Fortuna fast ununterbrochen auf der Pole Positon. So war der Aufstieg bereits nach 32 gespielten Partien gesichert. Zur Krönung einer herausragenden Saison schlug man den eine Woche zuvor vorbeigezogenen 1. FC Nürnberg am 34. Spieltag in dessen eigenem Stadion und sicherte sich so noch die Meisterschaft der Zweiten Liga.