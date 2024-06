Gegen wen startet Fortuna? Wann die DFL den neuen Zweitliga-Spielplan veröffentlicht

Düsseldorf/Frankfurt · Wann Fortuna das Training wieder aufnimmt und an welchem Wochenende sie in die neue Saison startet, ist schon länger bekannt. Nun steht auch fest, wann der Zweitliga-Spielplan erscheint. Und dass die Düsseldorfer an einem Blitzturnier in Offenbach teilnehmen.

20.06.2024 , 11:02 Uhr

(td)