Fortuna-Lazarett gut gefüllt Wann Thioune mit der Rückkehr von Zimmermann und Karbownik rechnet

Noch am vergangenen Donnerstag war Fortunas Trainer in Sachen Zimmermann und Karnownik etwas vorsichtiger gewesen. „Wir hoffen, dass die beiden in der Woche nach dem Fürth-Spiel im individuellen Training schon wieder alles machen und dann in der übernächsten Woche bei der Mannschaft einsteigen können“, hatte Thioune da gesagt, im Anschluss aber schon etwas Hoffnung verbreitet: „Bei Zimbo mache ich mir die wenigsten Gedanken, dass er dann nicht sofort wieder im Fluss und auf Strom ist. Er trägt viel Feuer in sich, und Michal ist ja auch immer rumgerannt wie aufgezogen. Wenn er das wieder kann, und wir den Schlüssel wieder herumdrehen bei ihm, dann wird er auch nicht über irgendwelche möglichen Folgeverletzungen nachdenken.“