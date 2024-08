Sportdirektor Weber zu Spiel und Gerücht Wann Ramans Rückkehr zu Fortuna perfekt sein soll

Christian Weber sitzt völlig entspannt im schmucken, für die EM herausgeputzten Pressekonferenzraum der Arena. Seine Körperhaltung, die man sich so auch im heimischen Wohnzimmer vorstellen könnte, drückt in keinster Weise Anspannung aus. Und genau so fällt dann auch die Analyse des Fortuna-Sportdirektors zum 0:0 gegen den Karlsruher SC aus. „Ich fand es gar nicht so schlecht“, kommentiert der 40-Jährige gelassen.