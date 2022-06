Trainingsauftakt von Fortuna : Wann Ampomah und Kownacki ins Training einsteigen

Düsseldorf Am Sonntag startet Fortuna in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Bereits am Freitag und am Samstag müssen sich die Profis aber ersten Tests unterziehen, bevor es zurück auf den Rasen geht. Welche Spieler dann dabei sind. Wer vorerst fehlen wird. Und was mit den Leihspielern passiert.

Etwas mehr als drei Wochen hatten die Profis von Fortuna Zeit, sich von der teilweise doch sehr nervenaufreibenden vergangenen Saison zu erholen. Viele Spieler nutzen den Urlaub, um in südlicheren Gefilden Europas abzuschalten und dem alltäglichen Trubel in Düsseldorf zu entgehen. Doch wie es bei allen Arbeitstätigen nun einmal so ist, ist auch die freie Zeit irgendwann wieder vorbei. Und so wurden auch die Fortunen am Freitag wieder in Düsseldorf vorstellig.

Bevor es am Sonntag dann endgültig wieder zurück auf den Fußballplatz geht, stehen an den beiden Tagen zuvor noch die obligatorischen Leistungstests an. Am Freitag wurden die Profis im Cardiozentrum an der Düsseldorfer Königsallee im wahrsten Sinne des Wortes auf Herz und Nieren überprüft, bevor es am Samstag mit einem Shuttlelauf, der zur Einschätzung der aeroben Kapazität dient, das erste Mal etwas schweißtreibender wird.

Daniel Ginczek während der Untersuchungen im Cardiozentrum auf der Kö. Foto: F95

Mit dabei sind Torhüter Raphael Wolf und Juniorenspieler Daniel Bunk. U23-Rechtsverteidiger Takashi Uchino, der aktuell mit der japanischen U21-Nationalmannschaft an der U23-Asienmeisterschaft teilnimmt, soll die Vorbereitung mit den Fortuna-Profis absolvieren. Je nach Turnierverlauf soll Uchino mit ins Trainingslager reisen und anschließend seinen Urlaub antreten.

Noch nicht in Düsseldorf sind derzeit die drei Leihspieler Nana Ampomah, Dawid Kownacki und Jamil Siebert. Da die Saison in Polen länger ging, hat Kownacki eine Woche länger Urlaub erhalten. Ähnlich verhält es sich bei Siebert, für den aber auch weiterhin die Option einer weiteren Ausleihe besteht. Mit Ampomahs Leih-Verein Royal Antwerpen, bei dem der Flügelstürmer bis zum 30. Juni unter Vertrag steht, hat Fortuna ausgemacht, dass der Ghanaer ab Montag am Training teilnehmen kann.

Außerdem wird Ao Tanaka vorerst fehlen. Der Japaner erhält nach seinen Länderspielen mit der Nationalmannschaft erst einmal Sonderurlaub. Der Mittelfeldmann wird erst nach dem Trainingslager in Oberösterreich zur Fortuna zurückkehren. Auch Christoph Klarer, der in der Sommerpause für Österreichs U21-Nationalelf im Einsatz war, hat noch ein paar Tage länger frei und kehrt im Laufe der nächsten Woche nach Düsseldorf zurück.