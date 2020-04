Aus 125 Jahren Vereinsgeschichte : Wählen Sie Ihre Fortuna-Traumelf

Düsseldorf Am 5. Mai feiert Fortuna Düsseldorf das Jubiläum zum 125. Geburtstag. Für uns ist das ein Anlass dazu, mit Ihrer Hilfe die Fortuna-Traumelf zusammenzustellen. Stimmen Sie ab.

Natürlich ist diese Spielerliste subjektiv. Stets spielen viele persönliche Wahrnehmungen und Erinnerungen mit herein. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass sich ein Fußballprofi des Jahres 2020 nicht mehr mit einem Spieler von 1933 vergleichen lässt - weder von der Dynamik noch von der Spielposition.

Und dennoch: Es ist der Versuch, Leistung in den Vordergrund zu stellen. Leistung in der Relation zu der Zeit, in der sie erbracht wurde. Unsere Leser müssen entscheiden: Bevorzugen Sie Toni Turek oder Georg Koch? Gerd Zewe oder Jens Langeneke? Jakob Bender oder „Lumpi“ Lambertz?