Das sind die fünf Kandidaten Wählen Sie den Fortuna-Spieler des Monats Mai

Emmanuel Iyoha Auch der Außenstürmer vom anderen, dem linken Flügel spielte starke letzte Saisonwochen. Iyoha überzeugte dabei nicht zuletzt durch seine Vielseitigkeit, denn er spielte immer wieder auch ganz vorn in der Spitze und half in der Defensive aus. Im Mai punktete „Emma“ beim 3:0 gegen Kiel und stand in allen vier Partien in der Startelf.