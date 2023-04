Das sind die fünf Kandidaten Wählen Sie den Fortuna-Spieler des Monats März

Vier Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden – das ist Fortunas starke Bilanz im März. Bitter allerdings, dass ausgerechnet die beiden Remis aus Duellen mit den Top-Teams der Liga resultierten: das 1:1 gegen Heidenheim und das 2:2 gegen den Hamburger SV am vergangenen Freitag. Wohl zu wenig, um doch noch einmal in den Aufstiegskampf einzugreifen. Dennoch können die Düsseldorfer mit ihren in den vergangenen Partien gezeigten Leistungen durchaus zufrieden sein.