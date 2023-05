Das sind die fünf Kandidaten Wählen Sie den Fortuna-Spieler des Monats April

Tim Oberdorf Der Allrounder wies wieder einmal nach, warum Trainer Daniel Thioune so große Stücke auf ihn hält. Aus der Not geboren, schickte der Coach den 26-Jährigen beim 2:2 auf der Bielefelder Alm als Sechser ins Rennen, weil Marcel Sobottka kurzfristig erkrankt ausgefallen war. Auch in den folgenden Partien brauchte Thioune seine Allzweckwaffe im Mittelfeldzentrum; in Ermangelung von Alternativen für die verletzten Ao Tanaka und Jorrit Hendrix. Vor allem gegen Darmstadt zeigte Oberdorf in der für ihn ungewohnten Rolle eine hervorragende Leistung.