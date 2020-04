Stimmen Sie ab : Wählen Sie den besten Fortuna-Trainer

Düsseldorf Anlässlich des 125. Vereinsgeburtstages von Fortuna Düsseldorf suchen wir den besten Trainer der Klubgeschichte. Wir haben acht Kandidaten zur Auswahl gestellt. Jetzt sind Sie an der Reihe.

Heinz Lucas (von 1970/71 bis 20. April 1975). Der gebürtige Berliner arbeitete knapp fünf Jahre in Flingern. Er führte Fortuna in die Bundesliga und in den Europapokal. Unter seiner Führung wurde sie Dritte und erreichte damit ihre beste Platzierung in der Bundesliga.