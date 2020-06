Fortuna gegen Dortmund : So würden wir aufstellen

So würden wir aufstellen

Soll er spielen? Rouwen Hennings. Foto: imago images/Uwe Kraft/UWE KRAFT via www.imago-images.de

Düsseldorf Die Rollen sind klar verteilt, und doch möchte Fortuna Düsseldorf am Samstag gegen Borussia Dortmund drei Punkte holen. Unsere Reporter haben Aufstellungsvorschläge für Trainer Uwe Rösler.

Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit – 5:0 für einen furiosen BVB gegen desolate Fortunen. Nun soll die Revanche gelingen und damit ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Coach Uwe Rösler muss auf Zack Steffen (Knieprobleme), Oliver Fink (Muskelfaserriss in der Wade) und Adam Bodzek (Gelbsperre) verzichten. Hier sind die Vorschläge für die erste Elf von unseren Fortuna-Reportern:

Rouwen Hennings ist wieder in Topform – er hat aber in der Vergangenheit oft bewiesen, dass er auch als Joker sehr wertvoll ist. Deshalb empfiehlt es sich, den BVB damit zu überraschen, dass er ebenso wie Kenan Karaman zunächst auf der Bank sitzt. Hintergrund ist aber vor allem, dass die beiden schnellsten Fortuna-Angreifer – Steven Skrzybski und Erik Thommy – ideal dafür geeignet sind, lange Pässe aus der Defensive heraus aufzunehmen und mit schnellen Sprints zu verwerten. Fortuna wird kaum in die Lage kommen, wie gegen Hoffenheim immer wieder zentrale Stürmer mit Flanken zu versorgen. Für die nötigen Pässe kann Kevin Stöger sorgen.