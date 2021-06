Voting zur Saison 2020/21 : Wer ist Fortunas Spieler der Saison?

Interaktiv Düsseldorf Die Würfel sind gefallen – fast. In drei Abstimmungsrunden haben Sie den Ihrer Meinung nach besten Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und Stürmer der Fortuna ausgewählt. Jetzt geht es an die Entscheidung: Wer war der Beste von allen? Stimmen Sie ab.

Oder besser gesagt: Sie treffen Ihre Wahl. In drei Abstimmungsrunden an den vergangenen Tagen hatten wir Sie gebeten, den jeweils besten Abwehrspieler, Mittelfeldspieler und Stürmer aus dem Kader der Rot-Weißen für die abgelaufene Saison zu wählen. Dabei standen alle Profis zur Wahl, die in den 34 Liga- und zwei DFB-Pokalspielen Einsatzminuten für die Mannschaft absolviert hatten.

Es gibt ein Kuriosum bei dieser letzten Kandidatenschau für die Spielzeit. Die Etappensieger heißen nämlich Kevin Danso für die Abwehr, Shinta Appelkamp für das Mittelfeld und Kristoffer Peterson für den Angriff. Na, fällt Ihnen da etwas auf? Richtig – alle drei stießen erst im vergangenen Sommer zum Fortuna-Kader. Zwar war Appelkamp schon im Verein und hatte bereits einige Trainingseinheiten (auch in Trainingslagern) mit der ersten Mannschaft absolviert. Offiziell gehörte er in der vergangenen Saison jedoch noch der U23 in der Regionalliga an.