Fortunas Vorstandschef im Doppelpass : „Die Bayern nehmen keine Rücksicht auf die Kleinen“

Erstmals in seiner Amtszeit als Vorstandschef von Fortuna Düsseldorf saß Thomas Röttgermann am Sonntag in der Runde beim Sport1-Fußballstammtisch „Doppelpass“. Wir haben die wichigsten Aussagen zusammengefasst. Röttgermann über...

...die Dominanz der Bayern und die Verteilung von TV-Geldern: „Die Diskussion, ob es Sinn macht, mit den Bayern in einer Liga zu spielen, müssen wir führen – zumindest wenn die Fernsehgelder weiter so verteilt werden wie im Moment. Denn gerade bekommt der Erste der Tabelle 1000 Prozent mehr als der Letzte. Wenn man möchte, dass der Zehnte auf Dauer auch den Zweiten schlagen kann, müssen die Rahmenbedingungen geändert werden. Wenn man Sport so gestaltet wie im Moment, werden die Fans sich irgendwann abwenden, da braucht man kein Prophet sein. Die Bayern nehmen keine Rücksicht auf die Kleinen. In den Neunzigern wurden die TV-Gelder noch gleich verteilt. In dieser Zeit holte Dortmund die Champions League und Schalke den Uefa-Cup. Wenn sportlicher Wettbewerb attraktiv bleiben soll, muss man die Verteilung der TV-Gelder auf den Prüfstand stellen. Wenn nicht jetzt, wann dann. Die Bundesliga braucht die Bayern und Dortmund. Warum soll man in Betracht ziehen, dass diese Klubs die Liga verlassen, anstatt über Lösungen in der Bundesliga zu diskutieren, die realisitisch sind: Wir müssen mit einem System spielen, das auch Anhänger findet. Es ist jetzt schon schlimm genug, man muss es ja nicht noch schlimmer machen.“