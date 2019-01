Wirbel um Trainer Funkel: Fortunas Vorstandsboss Schäfer denkt nicht an Rücktritt

Düsseldorf Fortunas Vorstandboss Robert Schäfer hat im Gespräch mit unserer Redaktion Fehler in den Vertragsgesprächen mit Friedhelm Funkel eingestanden. Persönliche Konsequenzen wolle er aber nicht ziehen.

Persönliche Konsequenzen will Schäfer, der 2016 von Dynamo Dresden nach Düsseldorf in verantwortlicher Position gewechselt war, nicht ziehen: „Nein. Ich muss die Verantwortung dafür übernehmen. Das kann ich aber nur, wenn ich handele, wenn ich das aushalte, wenn ich mit dem berechtigen Ärger der Fans umgehe. Das ist nicht das, was unsere Anhänger in den vergangenen drei Jahren von uns gewohnt waren. Wir haben Fortuna in der Außendarstellung auf ein anderes Level gehoben, wir haben bewiesen, dass wir an unserem Trainer festhalten, auch wenn wir sportlich in einer Krise steckten.“