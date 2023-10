Es geht um „Fortuna für alle“ und die EM Fortuna-Boss Jobst und DFB-Vize Frymuth diskutieren im „Wirtschaftsclub“

Noch etwas mehr als ein halbes Jahres ist es hin, ehe Deutschland und Düsseldorf in den Fokus der internationalen Aufmerksamkeit rücken. Die Bundesrepublik richtet die Europameisterschaft aus, und die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt ist einer der zehn Austragungsorte. Auch darum wird es am Dienstagabend (19 Uhr) im „Wirtschaftsclub“ in den Schadow-Arkaden, wenn Fortuna-Vorstandschef Alexander Jobst, DFB-Vizepräsident Peter Frymuth und Thomas Neuhäuser, Uefa-EM-Beauftragter der Stadt Düsseldorf, über die Frage diskutieren: Was bringt die EM dem deutschen Fußball – und was bedeutet sie für Düsseldorf?