Neuer Anlauf geplant So will Fortunas Vorstand doch noch Zustimmung für DFL-Investoren-Plan bekommen

Im Grunde war allen Beteiligten klar, wie die Machtverhältnisse ausgesehen haben an diesem Mittag im Congress Center Düsseldorf. Dass der Vorstand kein Gehör finden würde mit seinem Anliegen, dem Plan der DFL zuzustimmen, einen Geldgeber mit ins Boot zu holen. Irgendwann in der Diskussion war das Wort Investor gefallen und damit bei den Gegnern eines solchen Projekts direkt alle Klappen. Und so kam, was kommen musste: Mit deutlicher Mehrheit votierte die Mitgliederversammlung dafür, einen entsprechenden Antrag am 12. Dezember im Namen des Vereins abzulehnen.