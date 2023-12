Vorstoß abgelehnt Darum wollte der Fortuna-Vorstand den Frauenfußball nicht in die Satzung aufnehmen

Es soll mehr als nur eine Etikette sein – Fortuna will sich im Mädchen- und Frauenfußball etwas aufbauen. Dafür ist das Engagement fester Bestandteil in der Vermarktung von „Fortuna für alle“ – wer also Geld für die Profis gibt, unterstützt unter anderem auch diese Abteilung. Die Düsseldorfer haben sich nicht in eine höhere Klasse „eingekauft“, sondern gehen den Weg von unten nach möglichst weit oben. Alles, so heißt es, soll organisch wachsen.