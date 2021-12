Allofs über Fortuna-Kader : „Wir waren nicht gut genug aufgestellt“

Analyse Düsseldorf Fortuna bleibt auch während der besinnlichen Tage im Krisenmodus. Nach der 0:1-Pleite gegen den SV Sandhausen steckt der Zweitligist weiter tief im Abstiegskampf fest. In der kurzen Winterpause soll nachgebessert werden. Was Klaus Allofs einräumt. Was sich ändern soll.