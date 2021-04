Klaus Allofs über Super-League-Pläne : „So hätte man den Fußball kaputt gemacht“

Update Düsseldorf Klaus Allofs ist erleichtert, dass sich die Pläne von europäischen Top-Klubs für eine Super League zerschlagen haben. Dem Fußball wäre dadurch langfristig schaden entstanden. Was der 64-Jährige nun fordert und welche Erwartungen er an die Verbände hat.

Von der Champions League ist Fortuna zugegeben weit entfernt. Dennoch ist die 2. Bundesliga keine Insel der Seligen, wenn im internationalen Fußball weitgehende Reformen beschlossen werden – die Auswirkungen werden auch in tieferen Spielklassen noch deutlich zu spüren sein. „Das hört sich immer zunächst alles so weit weg an“, sagt Vorstand Klaus Allofs . „Aber natürlich hat das auch auf unsere Arbeit direkten Einfluss.“

Allofs hatte mit Sorge verfolgt, dass europäische Top-Klubs versucht haben, eine Super League ins Leben zu rufen. „Hinterher ist es immer leicht sich hinzustellen und zu sagen: gut, dass das nicht geklappt hat. Aber das war auch schon meine Grundhaltung davor. Ich kann das einfach nicht unterstützen, das Wesen des Sports wäre dadurch verändert worden, mit so etwas kann ich nichts anfangen“, sagt er. „Die nationalen Wettbewerbe müssten viel eher gestärkt werden. Eine Super-Liga steht doch letztlich nur für ein sportlich geringes Interesse. Es geht mehr um das Lametta drumherum. Fortuna gegen Köln oder Gladbach, das sind Duelle, die für etwas stehen. Der Fußball muss aufpassen, sich mehr zu nehmen, als er gewinnen kann.“

Und auch Thomas Röttgermann sieht diese Entwicklungen kritisch. „Super-Liga oder die Champions-League-Reform der Uefa hat vor allem ein Ziel: Mehr Geld in das System zu schütten und dadurch Top-Klubs überproportional zu begünstigen“, sagt Röttgermann unserer Redaktion. „Genau wie wir dies bereits in den Debatten um die Verteilung der TV-Gelder und Spielergehälter grundsätzlich klargestellt haben, vertreten wir auch hier eine Position, die im Kern und in der Stoßrichtung gleich ist: Durch mehr Geld und die hinter der Systemveränderung stehende Verteil-Logik wird das Ungleichgewicht zwischen den Klubs immer weiter zementiert und der – insbesondere nationale – Fußball verliert zunehmend seinen sportlichen Reiz.“