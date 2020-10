Vorstand zurückhaltend : Allofs erwartet keinen Durchmarsch von Fortuna

Besuch vom Vorstand: Klaus Allofs (li.) und Thomas Röttgermann im Gespräch mit Trainer Uwe Rösler. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Der neue starke Mann im Vorstand von Fußball-Zweitligist Fortuna tritt auf die Euphoriebremse. Der 63-Jährige mahnt zu Realismus und fordert Zeit ein, damit sich der neue Kader einspielen und man ernsthaft Saisonziele benennen könne.

Klaus Allofs ist darum bemüht, so schnell wie möglich Fortuna zu verstehen. Nur wenige verkörpern so sehr den Verein. Doch es ist das eine, den Status Legende zu haben und etwas vollkommen anderes, als Mensch mit einer derartigen Strahlkraft den Alltag im Klub mitzugestalten. Allofs stellt sich dieser Aufgabe und wird wohl schon nach wenigen Tagen zur Erkenntnis gelangt sein, dass tatsächlich noch einiges an Arbeit auf ihn zukommt.

Unmittelbar nach der Partie bei Holstein Kiel (1:2) war der 63-Jährige darum bemüht, die Lage angemessen einzuordnen. „Wie wir heute gespielt haben, da werden wir keinen Durchmarsch machen“, sagte Allofs. „Wer das erwartet hat, der hat die Situation vollkommen falsch eingeschätzt.“ Und auch mit der Zielvorgabe für diese Saison gab er sich betont zurückhaltend. Allofs bekundete: „Was unsere Saisonziele angeht, da sollten wir jetzt sachlich mit umgehen. Nach dem Transferschluss müssen wir den Zugängen die Chance geben, sich einzufinden und der Mannschaft insgesamt die Möglichkeit geben, sich aufeinander einzuspielen. Nach drei bis vier Wochen sehen wir dann, wo wir stehen – im Positiven wie im Negativen.“

Ob Fortuna die Kaderplanung abgeschlossen hat, darüber ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Sportvorstand Uwe Klein hat sich nach fast vier Monaten Arbeit am Stück in den Urlaub verabschiedet. Will man zeitnah noch etwas realisieren, würde also Allofs im Doppelpass mit Vorstandschef Thomas Röttgermann für die Umsetzung verantwortlich sein.

