Wegweisendes Spiel in Mainz : Fortuna muss Pokalblamage abhaken

Wegweisendes Spiel in Mainz

Fortuna-Trainer Uwe Rösler. Foto: imago images/Pressefoto Baumann/HansjÒ¼rgen Britsch via www.imago-images.de

Düsseldorf Am Sonntag gastiert Fortuna Düsseldorf beim FSV Mainz 05. Es ist ein wegweisendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. Die Blamage im Pokal muss daher schnell aus den Köpfen der Fortunen.

Nach dem bitteren Pokal-Aus beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken ist Fortuna Düsseldorfs Coach Uwe Rösler in dieser Woche vor allem als Psychologe gefordert gewesen. „Das war die schmerzhafteste Erfahrung, seit ich hier bin“, sagte der Trainer des Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga. Rösler, der im Januar für Aufstiegsheld Friedhelm Funkel das Kommando bei den Rheinländern übernahm, hat mit seinen enttäuschten Spielern individuelle Gespräche geführt und ein Gruppenmeeting abgehalten. Das Fazit: „Das Spiel ist damit professionell und ordentlich abgearbeitet“, sagte der 51-Jährige vor der nächsten Ligapartie beim Mitkonkurrenten FSV Mainz 05 am Sonntag (18.00 Uhr/Sky).

Die Düsseldorfer liegen auf dem Relegationsplatz vier Punkte hinter dem Tabellen-15. Mainz. "Es wartet ein sehr wichtiges Spiel. Gerade auch für unsere Köpfe. Für den Ausgang der Liga ist es auch wichtig, aber nicht entscheidend", sagte Rösler, der am Sonntag in Rheinland-Pfalz "im Optimalfall drei Punkte" holen will.