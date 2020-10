Kostenpflichtiger Inhalt: Kurz vor Transferschluss : Fortuna vor Verpflichtung eines weiteren Österreichers

Martin Harnik. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Düsseldorf Der Name Martin Harnik elektrisierte so manchen in der Fortuna-Fanszene, als am Sonntag seine Vertragsauflösung in Bremen bekannt wurde. Doch statt des Ex-Fortunen kommt ein österreichischer Landsmann Harniks an den Rhein.