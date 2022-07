Darum fehlte der Flügelspieler beim Testspiel : Eklat um Fortuna-Profi Narey

Foto: Christof Wolff 9 Bilder Das ist Khaled Narey

Düsseldorf Für Fortuna hatte das letzte Testspiel gegen den niederländischen Top-Klub Twente Enschede enorme Bedeutung. Doch einer sah sich nicht in der Lage, an dem Spiel teilzunehmen. Warum Kahled Narey bei der Partie fehlte. Was Sportvorstand Klaus Allofs dazu sagt.